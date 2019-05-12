ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В российских регионах продолжают бушевать пожары

11:28
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Особый режим введен в 50 субъектах федерации

В нескольких российских регионах бушуют природные пожары — огнём охвачено больше 44 гектаров. Усилена группировка спасателей, в труднодоступных районах работает авиация. Особый противопожарный режим введен уже в 50 субъектах страны, сообщает "ТВ Центр".

Усолье, Ангарск. Площадь пожаров в Приангарье продолжает увеличиваться. Открытый огонь вдоль проезжей части. Следственные органы ищут поджигателей. Известно, что в большинстве случаев причиной является неосторожное обращение с огнем или поджигание сухой травы.

В Курганской области наиболее сложная пожароопасная обстановка в Кетовском районе области. Крупный лесной пожар охватил несколько тысяч гектаров, подобрался к жилым домам.

Региональное МЧС создало сводную группировку из спасателей и военнослужащих — более 400 человек. Людей и технику подтягивали из соседних регионов. Огонь почти вплотную подошёл к селам Иковка, Просвет и Чернавское. Благодаря оперативной работе, пожар удалось потушить. Жителям ничто не угрожает. 

"По данными Роспотребнадзора, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ, образующихся в результате горения, в поселке Иковка не обнаружено", — рассказал замначальника регионального управления МЧС России Константин Юровских.

Военнослужащие роют рвы и защитные кордоны, чтобы 15-километровая полоса смогла уберечь порядка десяти тысяч человек жителей ближайших населенных пунктов от природных пожаров. В мониторинге обстановки задействованы вертолеты. 

Для контроля пожароопасной обстановки в Алтайском крае создана межведомственная группа. Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели проводят рейды, обходы населения, облёт территорий.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Главное сегодня
Лесные пожары
Лесные пожары
Борьба с лесными пожарами
Борьба с лесными пожарами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.