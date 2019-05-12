В российских регионах продолжают бушевать пожары

Особый режим введен в 50 субъектах федерации

В нескольких российских регионах бушуют природные пожары — огнём охвачено больше 44 гектаров. Усилена группировка спасателей, в труднодоступных районах работает авиация. Особый противопожарный режим введен уже в 50 субъектах страны, сообщает "ТВ Центр".

Усолье, Ангарск. Площадь пожаров в Приангарье продолжает увеличиваться. Открытый огонь вдоль проезжей части. Следственные органы ищут поджигателей. Известно, что в большинстве случаев причиной является неосторожное обращение с огнем или поджигание сухой травы.

В Курганской области наиболее сложная пожароопасная обстановка в Кетовском районе области. Крупный лесной пожар охватил несколько тысяч гектаров, подобрался к жилым домам.

Региональное МЧС создало сводную группировку из спасателей и военнослужащих — более 400 человек. Людей и технику подтягивали из соседних регионов. Огонь почти вплотную подошёл к селам Иковка, Просвет и Чернавское. Благодаря оперативной работе, пожар удалось потушить. Жителям ничто не угрожает.

"По данными Роспотребнадзора, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ, образующихся в результате горения, в поселке Иковка не обнаружено", — рассказал замначальника регионального управления МЧС России Константин Юровских.

Военнослужащие роют рвы и защитные кордоны, чтобы 15-километровая полоса смогла уберечь порядка десяти тысяч человек жителей ближайших населенных пунктов от природных пожаров. В мониторинге обстановки задействованы вертолеты.

Для контроля пожароопасной обстановки в Алтайском крае создана межведомственная группа. Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели проводят рейды, обходы населения, облёт территорий.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"