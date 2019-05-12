Прощание с Сергеем Доренко в воскресенье не состоится

Полиция запретила выдавать его тело до повторной экспертизы

Прощание с журналистом Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище в воскресенье не состоится. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва", которую он возглавлял в последние годы.

Ночью во морг поступило распоряжение от полиции о запрете выдачи тела журналиста для захоронения или кремации в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы. На её проведении настаивают дочери Сергея Доренко, передает "ТВ Центр".

Трагедия произошла вечером 9 мая. По официальной версии, журналист умер от разрыва аорты во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Доренко было 59 лет.