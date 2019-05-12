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Участвовавшие в параде "Ярсы" возвращаются в Ивановскую область

11:28
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Ракетным комплексам предстоит проехать 400 километров

Этой ночью автомобилисты ехали в одном ряду с мобильными ракетными комплексами “Ярс”. Экипажи расчёта РВСН, принимавшие участие в Параде 9 мая выдвинулись из подмосковного Алабино в Ивановскую область, передает "ТВ Центр".

Пусковым установкам предстоит долгий путь. До пункта постоянного базирования более 400 километров. По прибытии в город Тейково - три мобильных комплекса пройдут техобслуживание, также им вернут штатный облик. Перед Парадом установки покрыли специальной краской защитного цвета. После всех процедур, экипажи приступят к боевому дежурству.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимают участие в военном параде на Красной площади с 2008 года.

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