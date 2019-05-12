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В команде Зеленского пообещали не менять курса на "войну с Россией"

10:55
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Громкие заявления сделал военный советник президента Иван Апаршин

Администрация избранного украинского президента Владимира Зеленского продолжит придерживаться курса "на отношение к войне с Россией", а также на вступление в НАТО. Такое заявление сделал военный советник Зеленского Иван Апаршин в эфире "Громадского ТВ".

"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война", — сказал представитель команды избранного президента.

Апаршин пообещал сконцентрировать политику Зеленского на искоренении коррупции в оборонной сфере. Также он заявил, что будет заниматься созданием современной системы обороны, а также формированием профессиональной армии.

В конце апреля Апаршин заяви, что Украина сможет вернуть Донбасс через пять лет, однако сделает это не военным путем, поскольку "потери будут огромными". Крым вернется к Украине в "перспективе более отдаленной", добавил тогда Апаршин.

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