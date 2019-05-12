В Севастополе отмечают годовщину наступательной операции Красной Армии

Полуостров был полностью освобождён от фашистских захватчиков 12 мая 1944 года

В Севастополе сегодня отмечают 75-летие завершения Крымской наступательной операции советских войск, передает "ТВ Центр". Она проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. В результате полуостров был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Для Нерсеса Симоняна крымская наступательная операция началась еще в декабре 43-го. После освобождения Новороссийска и Анапы его дивизия десантировалась под Керчью. Они держались на полуторакилометровом участке песчаного пляжа.

"Нам помогали только самолетами. Тогда наши самолеты По-2 были, их называли кукурузники. А летчики были девушки. Девчата – герои!", — вспоминает ветеран войны Нерсес Симонян.

Операция по освобождению полуострова началась 8 апреля. Войска 4-го украинского фронта с ходу ворвались в Крым и освободили Армянск. Еще через три дня, наступление начала Приморская Армия и овладела Керчью.

Симонян с боями прошел до Севастополя. В 44-ом его путь закончился 7 мая во время штурма Сапун Горы. Он рассказал, что за освобождение города получил вторую медаль за отвагу, и здесь же был ранен. Во время боев был здесь ранен.

Шура Абибулаева 19-летней девушкой трижды просилась на фронт. Взяли санинструктором. Она до последнего защищала город на 35-й батарее, а потом ушла в партизаны.

"Санинструктором была, помощником хирурга, врачом, в разведку ходила, переводчицей была, подпольную работу выполняла", — говорит Шура Абибулаева.

Во время оккупации была связной у партизан. Прятала записки и разведданные в волосы и передавала подпольщикам. На ее груди медаль "За отвагу" – сама подожгла танк.

"Две бутылки с горючей смесью, держи говорит, когда танк идет – ты лежи под танком, танк пройдет – сзади будешь бросать. А когда он подошел – видит, что там яма. Он нагнулся минута, а в этот момент на шесть метров я бросила, и зажгла этот танк", — рассказывает ветеран.

Сотни подвигов советских граждан и еще больше преступлений фашистов – открылись уже после освобождения. В Аджимушкайских каменоломнях на Керченском полуострове партизан и оставшихся мирных жителей немцы травили газом. В Симферополе за два дня до освобождения были расстреляны работники театра – подпольщики. В Севастополе из 112 тыс. довоенного населения в живых осталось лишь две тысячи. Остальных расстреляли, сожгли, замучили или угнали в концлагеря. После таких зверств немцы не хотели сдаваться в плен, боясь расправы.

Остатки разбитых немецкий частей собрались на старом аэродроме на мысе Херсонес. Прижатые к морю они до последнего надеялись на эвакуацию. Но советские войска полностью окружили противника и 12 мая взяли в плен. По воспоминаниям захваченного генерала Беме, только на этом участке немцы потеряли убитыми и раненными до 20 тыс. солдат.

Крымская наступательная операция завершилась разгромом 17-й армии вермахта. Советский союз не только вернул себе главную базу Черноморского флота, но и восстановил контроль над акваторией. А немцы практически утратили свое влияние на Румынию, Болгарию и Турцию.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, Крым, "ТВ Центр"