Лера Кудрявцева показала подросшую красавицу-дочку

Телеведущая сделала фото в бассейне в парке развлечений

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фотографию своей девятимесячной дочки Маши. Лера в купальнике находится в бассейне в парке развлечений в Майами. Для дочери поездка стала первым серьезным путешествием, пишет "КП".

"Моя любовь", — подписала фото телеведущая.

Фотографию дочери оценили подписчики страницы Кудрявцевой. Им обоим досталось множество похвал. "Лера, Вы великолепны", "Вы прекрасно выглядите", "Какие вы уже большие", радуются подписчики.

Ранее Кудрявцева говорила, что не готовы показывать лицо своей дочери пока та не подрастет. Однако не смогла удержаться и сделала пост в соцсети. Кроме того, она сообщала, что ребенок уже умеет стоять, а также то, что у дочери появились первые два зуба.

Майские праздники 47-летняя Лера проводит вместе со своим мужем Игорем Макаровым в парке South Pointe Park, который считается одним из лучших заведений такого рода.

У Кудрявцевой двое детей. От первого супруга Сергея Ленюка у нее есть сын Жан.