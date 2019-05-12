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Оскандалившаяся из-за дочери Алсу появилась у Галкина

13:44
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Певица приняла участие в передаче, посвященной Дню Победы

Певица Алсу впервые после победы своей дочери Микеллы на музыкальном конкурсе "Голос.Дети" появилась в программе "Сегодня вечером" у Максима Галкина. Передача была посвящена Дню Победы, поэтому разговор, в основном, шел о Великой Отечественной войне.

Алсу спела песню "Землянка" и рассказала о воевавших родственниках своего супруга. О своих бабушках и дедушках она рассказывала мало. По ее словам, она очень жалеет, что не расспрашивала их о войне, когда была маленькой, пишет "КП".

"Мы были маленькие и не понимали этого. Грустно, что этого поколения уже практически нет с нами, а наши дети услышат эти истории уже от нас", — призналась певица.

Любопытно, но Галкин одним из первых отреагировал на победу дочери Алсу, заявив, что был потрясен как пел мальчик Ержан Максим. Он также добавил, что недоумевает, каким образом финалистом конкурса стал другой кандидат.

"Я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно. Особенно, когда несправедливо!", — написал тогда Галкин.

Зрителей, которые жаждали подробностей недавнего скандала, после феноменальной победы Микеллы в шоу, пришлось разочаровать. Эту тему Алсу затрагивать не стала.

Между тем, пока не обнародованы результаты проверки Первым каналом результатов голосования, в котором Микелла получила свыше 56% голосов телезрителей. Проверкой также занимается компания, которая специализируется на кибератаках. Несмотря на обещание раскрыть результаты следствия, пока на этот счет никакой информации нет.

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