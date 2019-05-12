В ЛНР отмечают пятилетие независимости

В Луганске пройдёт торжественный митинг, большой концерт, а также красочный салют

В Луганской народной республике отмечают пятилетие независимости, передает "ТВ Центр".

12 мая 2014-го года в Луганске прошёл референдум о самоопределении. За независимость проголосовали больше 96% жителей республики.

Днём раннее состоялся референдум в Донецке. Там акт о государственной самостоятельности поддержали почти 90% населения.

В Луганске сегодня пройдёт торжественный митинг, а также большой концерт с участием звёзд российской эстрады. Вечером горожан ждёт красочный салют.