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В России ожидают приезда госсекретаря США Майка Помпео

11:27
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Дипломат прибудет в Сочи на встречу с главой МИД Сергеем Лавровым

Ситуацию в Венесуэле намерен обсудить американский госсекретарь Майк Помпео в ходе рабочего визита в Россию. Ожидается, что сегодня он прибудет в Сочи на переговоры с Сергеем Лавровым, передает "ТВ Центр".

Не исключено, что главу американской дипломатии примет президент России Владимир Путин. Предполагается, что речь зайдет также о сирийском конфликте, северокорейской ядерной проблеме, ситуации в Иране и контроле за вооружениями.

Помпео заявил, что стремится найти области, где Москва и Вашингтон могут работать вместе. В качестве примера он привел совместную борьбу с международным терроризмом.

При этом ранее дипломат заявлял, что готов дать отпор России, ведь подходы к решению многих задач у наших стран различаются.

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Майк Помпео
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