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В США скончалась актриса из сериала "Твин Пикс"

11:42
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Ранее у Пегги Липтон диагностировали рак

Одна из героинь культового американского сериала "Твин Пикс" Пегги Липтон скончалась от рака в возрасте 72 лет, сообщили ее дети.

"У нас разбито сердце из-за того, что наша любимая мать скончалась сегодня от рака", цитирует ТАСС их слова.

Американская актриса знаменита не только работой в сериале с Дэвидом Линчем. В 1971 году она получила "Золотой глобус" за съемку в сериале "Отряд "Стиляги", шедшем в 1968 - 1973 годах.

И все же настоящий успех принесла роль владелицы закусочной Нормы Дженнингс в "Твин Пиксе".

Болезнь у нее диагностировали еще в 2004 года, актриса проходила длительный курс лечения.

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