Лидер оппозиции Венесуэлы поручил связаться с руководством Пентагона

Хуан Гуайдо намерен установить отношения с американскими военными

Самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо намерен установить отношения с американскими военными. Он поручил своему представителю встретиться с командованием вооружённых сил США, что вполне согласуется с заявлениями Гуайдо о согласии на интервенцию со стороны Вашингтона, передает "ТВ Центр".

Очередной митинг сторонников Гуайдо собрал не так много желающих, особенно по сравнению с многолюдными демонстрациями месячной давности. Но он при этом продолжает заявлять, что для мнимой победы ему осталось немного.

"Мы поручили нашему послу Карлосу Веккьо немедленно встретиться с представителем Южного командования ВС США чтобы установить прямой контакт. Мы с самого начала говорили, что будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для усиления давления. Мы сделаем все для окончательной победы", — заявил Гуайдо.

Министр обороны боливарианской республики накануне заявил, что в венесуэльские территориальные воды вошел корабль береговой охраны США. Впрочем, в Пентагоне тут же заверили, что судно выполняет стандартную миссию в рамках борьбы с контрабандой и перевозкой наркотиков. Версия спорная, особенно если вспомнить, что США уже предпринимали попытку интервенции под видом гуманитарной помощи.

Военное вторжение в Венесуэлу не поддерживает ни Евросоюз, ни большинство стран Латинской Америки. Народ и военные остаются на стороне законно избранного и действующего президента страны Николаса Мадуро. В конце апреля властям удалось подавить очередной мятеж – тогда были арестованы свыше 200 человек, 55 офицеров уволены из вооруженных сил по обвинению в госизмене. В список попал и бывший глава разведслужбы генерал Мануэль Кристофер Фигуэра, который сейчас находится в розыске.

"Человек, который попытался совершить переворот — трус и предатель, и он обвиняется в измене! А после всего просто сбежал. Провернул свой лживый трюк и даже не появился на участке, как трус сбежал рано утром и по сей день в бегах!", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

А вот тем, кто поддерживает Мадуро, Белый дом продолжает вставлять палки в колеса. К примеру, устроив полную блокаду посольства Венесуэлы в Вашингтоне. С середины апреля в стенах находятся лишь активисты правозащитных организаций, которые пытаются не допустить так называемой оппозиции захватить здание.

"Теперь американские власти выключили в посольстве Венесуэлы воду чтобы нас отсюда выкурить. Мы сидим без света, без воды и с небольшим количеством еды. Вот так большой брат ломает другие страны. Но несмотря на это мы продолжаем держаться", — написала в Twitter соруководитель находящейся в посольстве инициативной группы Медея Бенджамин.

Сотрудники находятся там вполне законно, поскольку ключи им передали сами дипломаты, которые покинули посольство по требованию Госдепа.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"