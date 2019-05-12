ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лидер оппозиции Венесуэлы поручил связаться с руководством Пентагона

13:00
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Хуан Гуайдо намерен установить отношения с американскими военными

Самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо намерен установить отношения с американскими военными. Он поручил своему представителю встретиться с командованием вооружённых сил США, что вполне согласуется с заявлениями Гуайдо о согласии на интервенцию со стороны Вашингтона, передает "ТВ Центр".

Очередной митинг сторонников Гуайдо собрал не так много желающих, особенно по сравнению с многолюдными демонстрациями месячной давности. Но он при этом продолжает заявлять, что для мнимой победы ему осталось немного.

"Мы поручили нашему послу Карлосу Веккьо немедленно встретиться с представителем Южного командования ВС США чтобы установить прямой контакт. Мы с самого начала говорили, что будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для усиления давления. Мы сделаем все для окончательной победы", — заявил Гуайдо.

Министр обороны боливарианской республики накануне заявил, что в венесуэльские территориальные воды вошел корабль береговой охраны США.  Впрочем, в Пентагоне тут же заверили, что судно выполняет стандартную миссию в рамках борьбы с контрабандой и перевозкой наркотиков. Версия спорная, особенно если вспомнить, что США уже предпринимали попытку интервенции под видом гуманитарной помощи.

Военное вторжение в Венесуэлу не поддерживает ни Евросоюз, ни большинство стран Латинской Америки. Народ и военные остаются на стороне законно избранного и действующего президента страны Николаса Мадуро.  В конце апреля властям удалось подавить очередной мятеж – тогда были арестованы свыше 200 человек, 55 офицеров уволены из вооруженных сил по обвинению в госизмене. В список попал и бывший глава разведслужбы генерал Мануэль Кристофер Фигуэра, который сейчас находится в розыске.

"Человек, который попытался совершить переворот — трус и предатель, и он обвиняется в измене! А после всего просто сбежал. Провернул свой лживый трюк и даже не появился на участке, как трус сбежал рано утром и по сей день в бегах!", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

А вот тем, кто поддерживает Мадуро, Белый дом продолжает вставлять палки в колеса. К примеру, устроив полную блокаду посольства Венесуэлы в Вашингтоне. С середины апреля в стенах находятся лишь активисты правозащитных организаций, которые пытаются не допустить так называемой оппозиции захватить здание.

"Теперь американские власти выключили в посольстве Венесуэлы воду чтобы нас отсюда выкурить. Мы сидим без света, без воды и с небольшим количеством еды. Вот так большой брат ломает другие страны. Но несмотря на это мы продолжаем держаться", — написала в Twitter соруководитель находящейся в посольстве инициативной группы Медея Бенджамин.

Сотрудники находятся там вполне законно, поскольку ключи им передали сами дипломаты, которые покинули посольство по требованию Госдепа. 

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Главное сегодня
Митинг в Венесуэле
Митинг в Венесуэле
Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.