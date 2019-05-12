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Кокорин не согласился досиживать свой срок в СИЗО

13:39
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Футболист "Зенита" согласен отбыть наказание в колонии общего режима

Футболист "Зенита" Александр Кокорин отказался находиться в СИЗО весь оставшийся ему срок, хотя имеет такую возможность. Об этом рассказал "Известиям" его адвокат Андрей Ромашов. По его словам, некоторые осужденные имеют такую возможность.

Так, лица, впервые получившие срок, не превышающий пяти лет, имеют право отбыть наказание в следственном изоляторе. Такое решение зависит от начальника изолятора и согласия самого осужденного. Однако в СИЗО ему придется выполнять хозяйственные работы. Для этого осужденный должен владеть полезной для изолятора профессией, например, сантехника или электрика.

Однако Кокорин отказался от такого варианта и согласился отбыть оставшийся срок в колонии общего режима.

В середине недели суд вынес окончательное решение по делу Кокорина и футболиста "Краснодара" Павла Мамаева. За драку в московском кафе "зенитовец" получил год и шесть месяцев. Ему осталось отсидеть около восьми месяцев. Мамаев приговорен к году и пяти месяцам. Другие фигуранты дела получили аналогичные сроки.

Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

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