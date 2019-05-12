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В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу "Голос"

15:10
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Ранее появилась информация о том, что с таким предложением обратился отец дочери певицы

В семье певицы Алсу не собирались каким-либо образом скрывать результаты проверки процесса голосования шоу "Голос.Дети", сообщил ее представитель.

Напомним, в финале конкурса с 56% голосов победила дочь Алсу — Микелла Абрамова. Оглашение вызвало бурю возмущения среди зрителей, считающих результаты подозрительными. Первый канал пообещал провести тщательную проверку голосования, с привлечением специалистов по кибервзломам.

Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос". Он предложил не афишировать результаты голосования, чтобы не усиливать травлю юной исполнительницы.

Как рассказал РБК директор Алсу Сергей Фадеев, данная информация не соответствует действительности, а Ян Абрамов не обращался к голландцам с просьбой скрыть результаты голосования.

"Никто из членов семьи не обращался…ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами", — говорится в заявлении семьи.

В апреле после финального выступления на шоу Микелла победила с более чем двукратным отрывом в голосах. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сказал, что такого разрыва между участниками не было никогда, а в компании-производителе телепередачи сообщили о "признаках аномального голосования".

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