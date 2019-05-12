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Как с годами преобразилась Алина Кабаева

17:28
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Ее главным аксессуаром продолжает оставаться обаятельная улыбка и искренность

В период своей знаменитой спортивной карьеры, а затем работы депутатом в Госдуме Алина Кабаева не раз экспериментировала со стилем одежды. Говоря о художественной гимнастике на память сразу приходят облегающие наряды спортсменки. Однако в повседневной жизни Кабаева экспериментировала с оригинальными нарядами.

Спортсменка вспоминает, что мама всегда одевала ее в красивые наряды, а ее отец привозил из-за границы интересные вещи. Она рассказывала, что даже когда семья испытывала трудности с деньгами, ей все равно удавалось отлично выглядеть.

"Если я что-то выигрывала, то могла последние деньги отдать за одежду. Хотя сама по себе я — яркая личность, все равно люблю что-то яркое, стразы", — приводит слова спортсменки Starhit.

Если в начале спортивной карьеры она отдавала предпочтение удобной, не стесняющей движения одежде, то завершение карьеры в 2007 году также отразилось на ее пристрастиях в нарядах.

Например, в работе в Госдуме необходимо соблюдать дресс-код и посещать заседания в строгой классической одежде. Кабаева рассказывала, что с декольте в парламент уже не придешь, хотя в излишнюю строгость ей ударяться тоже желания не было.

Впрочем, желание блистать, как когда-то на соревнованиях, не исчезло. В ее гардеробе нашлось место нарядам со стразами и блестками. Кабаева даже пользовалась услугами стилистов, но ее ожиданий они не оправдали.

Ныне Алина стала сдержаннее относиться к своим нарядам, понимая, что ее главным аксессуаром остается обаятельная улыбка и искренность.

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