ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штаб Зеленского пригрозил Раде роспуском с помощью видеоролика

16:20
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Большинство опрошенных посчитали, что депутатам пора освобождать свои места

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжила противостояние с не желающей распускаться Верховной радой. На этот раз политик разместил пятиминутный видеоролик с опросом прохожих о том, нужно ли объявлять досрочные выборы в парламент страны.

"Мы спросили у людей на улице, что они думают на счет роспуска Верховной рады. А сейчас спрашиваем вас — оставить или распустить? После одного миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь", — говорится в сообщении к видео на You tube канале Зеленского.

За полдня запись собрала свыше 173 тыс. просмотров.

В последние дни между избранным президентом и украинским парламентом появился камень преткновения — требование президента досрочно распустить Раду и объявить новые выборы в парламент.

По украинским законам Рада не может быть досрочно распущена, если до истечения сроков ее полномочий остается меньше полугода. По этой причине Зеленский торопит депутатов с объявлением даты инаугурации. Официально вступив в должность, он сможет подписать соответствующий указ.

Очередные выборы в Раду пройдут в октябре. Соответственно если инаугурация пройдет, например, 27 мая, как предлагают Зеленскому парламентарии, он не успеет провести досрочные выборы и более пяти месяцев будет вынужден работать без собственной фракции в Раде. В отличие, например, от нынешнего президента Петра Порошенко, чей блок "БПП" занимает больше мест в парламенте, что любая другая партия.

Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.