Штаб Зеленского пригрозил Раде роспуском с помощью видеоролика

Большинство опрошенных посчитали, что депутатам пора освобождать свои места

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжила противостояние с не желающей распускаться Верховной радой. На этот раз политик разместил пятиминутный видеоролик с опросом прохожих о том, нужно ли объявлять досрочные выборы в парламент страны.

"Мы спросили у людей на улице, что они думают на счет роспуска Верховной рады. А сейчас спрашиваем вас — оставить или распустить? После одного миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь", — говорится в сообщении к видео на You tube канале Зеленского.

За полдня запись собрала свыше 173 тыс. просмотров.

В последние дни между избранным президентом и украинским парламентом появился камень преткновения — требование президента досрочно распустить Раду и объявить новые выборы в парламент.

По украинским законам Рада не может быть досрочно распущена, если до истечения сроков ее полномочий остается меньше полугода. По этой причине Зеленский торопит депутатов с объявлением даты инаугурации. Официально вступив в должность, он сможет подписать соответствующий указ.

Очередные выборы в Раду пройдут в октябре. Соответственно если инаугурация пройдет, например, 27 мая, как предлагают Зеленскому парламентарии, он не успеет провести досрочные выборы и более пяти месяцев будет вынужден работать без собственной фракции в Раде. В отличие, например, от нынешнего президента Петра Порошенко, чей блок "БПП" занимает больше мест в парламенте, что любая другая партия.