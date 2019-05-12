Сборная России всухую разгромила Австрию на ЧМ по хоккею

Предыдущий матч россияне также завершили победой в игре с норвежцами
Российская сборная по хоккею победила австрийскую команду в матче ЧМ, проходившим в Братиславе. Как сообщается, встреча группы закончилась разгромным поражением от россиян со счетом 5:0.
Две шайбы забросил Евгений Дадонов, по одной — Никита Кучеров, Иван Телегин и Илья Ковальчук, передает РИА Новости.
В нашей команде матч пропускал форвард Сергей Плотников, на замену которому вышел Телегин. У соперников дисквалифицирован защитник Патрик Петер, накануне ударивший противника в голову в матче с Латвией.
Предыдущий матч россияне также завершили победой в игре с норвежцами со счетом 5:2.
Завтра сборная России встретится со сборной Чехии.