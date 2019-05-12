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Сборная России всухую разгромила Австрию на ЧМ по хоккею

16:42
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Предыдущий матч россияне также завершили победой в игре с норвежцами

Российская сборная по хоккею победила австрийскую команду в матче ЧМ, проходившим в Братиславе. Как сообщается, встреча группы закончилась разгромным поражением от россиян со счетом 5:0.

Две шайбы забросил Евгений Дадонов, по одной — Никита Кучеров, Иван Телегин и Илья Ковальчук, передает РИА Новости.

В нашей команде матч пропускал форвард Сергей Плотников, на замену которому вышел Телегин. У соперников дисквалифицирован защитник Патрик Петер, накануне ударивший противника в голову в матче с Латвией.

Предыдущий матч россияне также завершили победой в игре с норвежцами со счетом 5:2.

Завтра сборная России встретится со сборной Чехии.

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