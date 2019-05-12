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Украинские военные отрепетировали захват судов в открытом море

18:06
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

На учениях был уничтожен условный противник

Украинские военные моряки провели учения по захвату судов в море. В сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ говорится, что захват судов в открытом море отрабатывался абордажными группами.

"Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах", — сказано в сообщении ведомства в Facebook.

По итогам учений был задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя.

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Они включают учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Других деталей он не сообщил.

В МИД России тогда отметили, что Североатлантический альянс подталкивает Киев к провокациям.

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