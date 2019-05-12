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В Москве за распитие алкоголя задержали бойца Емельяненко

18:46
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Весной за пьяную езду он был лишен водительских прав

Сотрудники правоохранительных органов задержали в воскресенье в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Причиной задержания послужило распитие алкоголя в общественном месте — на улице Восточной, дом 2.

В пресс-службе столичного главка МВД ТАСС рассказали, что гражданин распивал алкоголь и нарушал общественный порядок.

Он доставлен в полицию, на него составлен административный протокол.

В марте в Кисловодске Емельяненко лишился водительских прав за пьяную езду и был арестован на десять суток за сопротивление полиции. Боец обругал сотрудников ГИБДД, отказался показать права и пытался скрыться. В результате он был блокирован и закован в наручники.

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