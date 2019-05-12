В Эстонии перезахоронили останки бойцов Красной Армии

В церемонии участвовал российский посол в Эстонии Александр Петров

В Эстонской республике состоялось перезахоронение останков 143 бойцов Красной Армии, которые погибли при освобождении страны от фашистских захватчиков. По информации городской мэрии, они были захоронены на мемориальном участке кладбища города Маарду близ Таллина, передает РИА Новости.

"Раз в год мы собираемся здесь, люди разных возрастов и национальностей, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне, а также выразить наше уважение к ветеранам", — отметил мэр Маарду Владимир Архипов.

По его словам, город уважает и относится с глубоким почтением к освободителям, которые отдали свою жизнь борьбе с фашизмом.

Подобные церемонии ежегодно проходят на Маардуском мемориале с 2005 года. Всего здесь покоятся останки 1142 солдат, погибших во время Второй мировой войны.

В нынешней траурной церемонии участвовали ветераны, участники поисковых отрядов и российский посол в Эстонии Александр Петров.