В понедельник Москве пообещали грозу и сильный ветер

В столице будет действовать "желтый" уровень погодной опасности

В понедельник в российской столице объявлен "желтый" уровень опасности. Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Москве, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Сообщается, что предупреждение действует практически весь день — с 9 утра до 21 часа.

В эти часы в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер до 12–17 метров в секунду. Температуре в городе достигнет 22–24 градусов.

Как сообщалось, "желтый" уровень погодной опасности действовал в российской столице в пятницу и субботу. В Москве наблюдался сильный ветер.