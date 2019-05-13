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Литву ждет второй тур президентских выборов

08:36
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Избирком Литвы обработал почти все бюллетени

В Литве пройдёт второй тур президентских выборов. По результатам обработки 95% бюллетеней на первом этапе ни один из кандидатов не набирает необходимого для победы количества голосов. Явка составила 56%.

По последним данным, лидирует экономист Гитанас Науседа - у него чуть менее 31%. Вплотную к нему приблизилась экс-министр финансов Ингрида Шимоните. На третьем месте оказался премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он заручился поддержкой около 20% избирателей.

Глава правительства уже признал поражение и заявил, что подаст в отставку. Борьба за президентский пост продолжится через две недели - 26 мая. Одновременно с выборами главы государства в Литве прошли два референдума о введении двойного гражданства и о сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте. Но голосование было признано несостоявшимся.

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