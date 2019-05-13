В "Шереметьево" произошел еще один инцидент с SSJ 100

В небе борт провел 25 минут

Самолет SSJ 100, который направлялся из Москвы в Самару, не долетел до пункта назначения. Борт экстренно вернулся в аэропорт "Шереметьево".

Он поднялся в небо примерно в 02:00 по московскому времени. Проведя в воздухе около 25 минут, Sukhoi Superjet 100 развернулся обратно. В этот момент он пролетал над Владимиром.

На онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч" говорится, что рейс из Москвы SU1206 отменен, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на данные портала Flightradar. Причины возвращения рейса пока неизвестны.

Это не первый инцидент, связанный с самолетами Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево". До этого, 5 мая, здесь при посадке загорелся пассажирский SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот". Он выполнял рейс из Москвы в Мурманск. На его борту находились 78 человек, включая членов экипажа, погиб 41 человек. После этого эксперты усомнились в их пригодности.

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