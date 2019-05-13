Тбилиси ушел под воду (видео)

Транспорт в городе ходил с перебоями

Мощный ливень с градом и сильным ветром обрушились на столицу Грузии. Накануне вечером в Тбилиси под воду ушли несколько районов, сообщает "ТВ Центр".

Затопленными оказались улицы, подземные переходы и подъезды домов. Крупный град повредил крыши зданий, а сильный ветер повалил десятки деревьев. Движение транспорта было парализовано.

Сейчас последствия стихии устраняют бригады пожарных-спасателей. По прогнозам синоптиков, в Грузии проливные дожди продолжатся и во вторник. Они могут вызвать повышение уровня воды в реках, что может активизировать оползни и селевые потоки в горных районах страны.