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Тбилиси ушел под воду (видео)

08:47
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Транспорт в городе ходил с перебоями

Мощный ливень с градом и сильным ветром обрушились на столицу Грузии. Накануне вечером в Тбилиси под воду ушли несколько районов, сообщает "ТВ Центр".

Затопленными оказались улицы, подземные переходы и подъезды домов. Крупный град повредил крыши зданий, а сильный ветер повалил десятки деревьев. Движение транспорта было парализовано.

Сейчас последствия стихии устраняют бригады пожарных-спасателей. По прогнозам синоптиков, в Грузии проливные дожди продолжатся и во вторник. Они могут вызвать повышение уровня воды в реках, что может активизировать оползни и селевые потоки в горных районах страны.

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