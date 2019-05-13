"Орехово-Зуево" - корабль нового поколения, это его первый дальний поход

Корабли ВМФ России прибыли на сирийскую базу Тартус, которая передана нашей стране в безвозмездное пользование на 49 лет. Там находится пункт материально-технического обеспечения, где моряки пополняют запасы и проводят ремонтные работы, а также могут отдохнуть в специально оборудованном жилом городке. Сейчас в Тартусе находятся фрегат "Адмирал Григорович" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота, который был спущен на воду всего месяц назад.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко.