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Корабли ВМФ России прибыли на сирийскую базу Тартус

09:00
  • понедельник
  • 13 мая 2019

"Орехово-Зуево" - корабль нового поколения, это его первый дальний поход

Корабли ВМФ России прибыли на сирийскую базу Тартус, которая передана нашей стране в безвозмездное пользование на 49 лет. Там находится пункт материально-технического обеспечения, где моряки пополняют запасы и проводят ремонтные работы, а также могут отдохнуть в специально оборудованном  жилом городке. Сейчас в Тартусе находятся фрегат "Адмирал Григорович" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота, который был спущен на воду всего месяц назад.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко.

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