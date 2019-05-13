ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алину Кабаеву поздравляют с рождением двойни

08:19
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Гимнастка стала мамой двух мальчиков

В СМИ появилась информация, что прославленная гимнастка Алина Кабаева стала мамой. Якобы спортсменка родила двух мальчиков.
Как живет принцесса Шарлотта. 10 фото красавицы-дочки Кейт Миддлтон

Как узнал портал Dom2Life.ru, роды проходили в Москве. Для Кабаевой была выделена вип-палата. Малышей гимнастки принимали лучшие врачи центра. 

Журналисты поздравляют Алину. Однако пока информацию не подтвердили представители олимпийской чемпионки. Так что вполне возможно, что поздравления преждевременны, пишет "Дни.ру".

Отметим, что это не первый раз, когда СМИ сообщают о появлении наследников у Алины Кабаевой. Спортсменке уже несколько раз приписывали рождение детей, однако в последствии данная информация опровергалась. 

 

Главное сегодня
Алина Кабаева
Алина Кабаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.