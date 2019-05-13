Алину Кабаеву поздравляют с рождением двойни

Гимнастка стала мамой двух мальчиков

В СМИ появилась информация, что прославленная гимнастка Алина Кабаева стала мамой. Якобы спортсменка родила двух мальчиков.

Как узнал портал Dom2Life.ru, роды проходили в Москве. Для Кабаевой была выделена вип-палата. Малышей гимнастки принимали лучшие врачи центра.

Журналисты поздравляют Алину. Однако пока информацию не подтвердили представители олимпийской чемпионки. Так что вполне возможно, что поздравления преждевременны, пишет "Дни.ру".

Отметим, что это не первый раз, когда СМИ сообщают о появлении наследников у Алины Кабаевой. Спортсменке уже несколько раз приписывали рождение детей, однако в последствии данная информация опровергалась.