Помпео неожиданно отменил визит в Москву

Он приедет в Брюссель обсуждать проблему Ирана

Глава Госдепа США Майк Помпео решил не приезжать в Москву во время поездки в Россию. Тем не менее, он все равно встретится с президентом нашей страны Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это произойдет в Сочи.

Между тем, в понедельник американский госсекретарь отправится в Брюссель для встречи с европейскими лидерами. Там он намерен обсудить "неотложные вопросы", включая ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

Ранее Помпео уже отменил визиты в Берлин и Гренландию. Он намерен полностью "сфокусироваться на проблеме Ирана", передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

До этого сообщалось, что Помпео посетит Москву и Сочи. Изначально планировалось, что в России он должен пробыть с 12 по 14 мая. В российской столице он должен был посетить американское посольство. С Путиным и Лавровым он намеревался обсудить ситуацию в Венесуэле. Речь может также зайти о сирийском конфликте, северокорейской ядерной проблеме, ситуации в Иране и контроле за вооружениями.

На прошлой неделе власти Ирана объявили о прекращении выполнения некоторых пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Речь шла о части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Видео: В России ожидают приезда госсекретаря США Майка Помпео

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