В России взлетела цена на окрошку

Продукты для супа подорожали на 10-12%

За прошедший год стоимость одного из самых популярных российских блюд – окрошки – выросла на 9% и достигла 420 рублей. Всему виной подорожавшие огурцы, сметана, лук и укроп (все продукты прибавили в цене примерно 11%). На их стоимость оказывают влияние, в частности, тарифы на электроэнергию.

"Выросли и цены на импортное оборудование, используемое для переработки, закваски и упаковки продукции. Оказывает влияние также падающий потребительский спрос", - пишет в понедельник газета "Известия". По данным экспертов, рост цен носит ежегодный характер.

Для расчета использовался классический рецепт окрошки, в который входит редис, картофель, яйца, огурцы, вареная колбаса, сметана, квас, укроп и лук.

Ранее ТВЦ.Ru писал о том, какие продукты подорожают в 2019 году. Это молоко, гречка и хлеб. В прошлом году выросли цены на куриные яйца, мясо и сахар.