ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Так жутко": в Сеть слили фото из квартиры покойной Началовой

09:03
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Все вещи певицы стоят нетронутыми

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в Instagram фото из квартиры певицы. Это первый выложенный в Сеть снимок, который был сделан в жилище артистке после ее смерти.
Жена-красавица Евгения Алдонина. 10 фото из жизни Ольги

"Снялась у зеркала. Там, где она всегда делала грим. Было ощущение, что жду ее привычного отражения в нем", - подписала кадр Анна.

Поклонники Началовой поинтересовались, как Исаева попала в квартиру, ведь после смерти Юлии там никто не живет. "Я была в квартире не одна, а с ее родственниками. У нас там были дела, большие и важные", - ответила агент.

Подписчики Исаевой обратили внимание,  что в квартире все осталось так, как было при жизни Началовой. "Так жутко и больно, туфли ,вещи,косметикааа , а человека уже нет", "Боже... ее обувь стоит, флакончики, а ее нет...как же странно и страшно", "Так странно... Квартира, вещи в ней, обстановка, парфюм.... Все так и стоит и как будто она уехала", - написали фанаты певицы (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Дочь артистки Вера Алдонина теперь живет с бабушкой и дедушкой.

Новости по теме
Коллаж: Юлия Началова
Коллаж: Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.