"Так жутко": в Сеть слили фото из квартиры покойной Началовой

Все вещи певицы стоят нетронутыми

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в Instagram фото из квартиры певицы. Это первый выложенный в Сеть снимок, который был сделан в жилище артистке после ее смерти.

"Снялась у зеркала. Там, где она всегда делала грим. Было ощущение, что жду ее привычного отражения в нем", - подписала кадр Анна.

Поклонники Началовой поинтересовались, как Исаева попала в квартиру, ведь после смерти Юлии там никто не живет. "Я была в квартире не одна, а с ее родственниками. У нас там были дела, большие и важные", - ответила агент.

Подписчики Исаевой обратили внимание, что в квартире все осталось так, как было при жизни Началовой. "Так жутко и больно, туфли ,вещи,косметикааа , а человека уже нет", "Боже... ее обувь стоит, флакончики, а ее нет...как же странно и страшно", "Так странно... Квартира, вещи в ней, обстановка, парфюм.... Все так и стоит и как будто она уехала", - написали фанаты певицы (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Дочь артистки Вера Алдонина теперь живет с бабушкой и дедушкой.