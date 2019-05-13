Зеленский опубликовал трогательное фото с мамой

Также он дал совет подписчикам
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей официальной странице в Facebook трогательную фотографию. На ней он изображен на руках у своей мамы. Снимок политик выложил в День матери, который на Украине в 2019 году отмечается 12 мая.
На фото самому Зеленскому на вид от четырех до пяти лет. В подписи к посту он рекомендовал найти "особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизнь". По его словам, мамы "любят нас такими, какие мы есть".
"Не забудьте поблагодарить свою маму. Мамуля, ты у меня красотка", - написал политик в Facebook.
Поклонники комика не прошли стороной мимо этого поста. За 18 часов с момента публикации она набрала более 31 тысячи лайков.
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