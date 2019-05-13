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Когда ждать следующих длинных выходных

09:44
  • понедельник
  • 13 мая 2019

До них еще полгода

В Роструде напомнили гражданам России о том, когда ждать следующих длинных выходных. Они будут связаны с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября.

Кроме того, там напомнили, что 12 июня также станет выходным в связи с празднованием Дня России. Он выпадет на среду. Таким образом, посреди рабочей недели будет один выходной день, передает ТАСС.

В начале мая россияне отдыхали девять дней. Пять выходных пришлись на празднование Первого мая. Еще четыре дня граждане не работали в связи с празднованием Дня Победы.

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