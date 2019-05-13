Лазарев сделал громкое заявление о "Евровидении"

Певец рассказал о возвращении на конкурс

Популярный российский певец Сергей Лазарев рассказал, зачем он снова решил поехать на песенный конкурс "Евровидение". По словам артиста, этим шагом он не собирался "кому-то что-то доказать".

"Я вновь еду, потому что у меня есть возможность достойно представить свою страну и показать себя европейской публике совершенно с другой стороны", - отметил Лазарев.

Он добавил, что предложение принять участие в "Евровидении" принял не сразу. "Да, это вызов, но я азартный человек. В моей жизни всё время были конкурсы, они дают мне толчок для развития и адреналин, которого порой не хватает", - приводит слова певца "Известия".

Ранее ТВЦ.Ru сообщил, как прошло выступление Лазарева на репетиции номера для "Евровидения". Несмотря на незначительные технические недочеты, журналисты и поклонники остались довольны исполнением.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Артист исполнит песню Scream.