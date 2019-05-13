ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лазарев сделал громкое заявление о "Евровидении"

09:48
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Певец рассказал о возвращении на конкурс

Популярный российский певец Сергей Лазарев рассказал, зачем он снова решил поехать на песенный конкурс "Евровидение". По словам артиста, этим шагом он не собирался "кому-то что-то доказать".

Лазарев "размножился" на своей первой репетиции на "Евровидении" (видео)
Сергей Лазарев произвел фурор на Евровидении
Лазарев выступит на "Евровидении" под несчастливым номером

"Я вновь еду, потому что у меня есть возможность достойно представить свою страну и показать себя европейской публике совершенно с другой стороны", - отметил Лазарев.

Он добавил, что предложение принять участие в "Евровидении" принял не сразу. "Да, это вызов, но я азартный человек. В моей жизни всё время были конкурсы, они дают мне толчок для развития и адреналин, которого порой не хватает", - приводит слова певца "Известия".

Ранее ТВЦ.Ru сообщил, как прошло выступление Лазарева на репетиции номера для "Евровидения". Несмотря на незначительные технические недочеты, журналисты и поклонники остались довольны исполнением.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Артист исполнит песню Scream.

Главное сегодня
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.