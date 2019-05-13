Резко упадет рейтинг: Зеленского призвали присягнуть националистам

Эксперт дал политику несколько советов

Секрет успеха избранного президента Украины Владимира Зеленского в молчании. В этом уверен глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В эфире украинского "5 канала" эксперт заявил, что после вступления в должность главы государства комик начнет быстро терять поддержку украинских граждан. Стратегия "молчание – золото" перестанет работать, когда настанет время принимать конкретные решения.

В частности, проблемы могут начаться, если новый украинский лидер предпримет какие-то действия против недавно принятого закона о языке. В этом случае удар могут нанести украинские националисты. В связи с этим, Зеленскому следовало бы "публично присягнуть" им на верность, считает Вятрович.

По его словам, за Зеленского голосовали абсолютно разные люди – начиная от тех, кто был против Порошенко среди националистов и заканчивая теми, кто хотел сближения с Россией. Однако теперь его решения будут раскалывать электорат, а поддержка населения будет падать, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель штаба Зеленского Святослав Юраш отметил, что принятый украинским парламентом закон о государственном языке стал "кнутом", который может обратиться против собственных инициаторов. По его словам, этот "кнут" может замедлить, остановить или развернуть в обратном направлении "процесс украинизации страны".

В апреле Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он фактически закрепляет украинизацию общественной жизни в государстве. Теперь общение на ином языке будет разрешаться только в частном порядке. Кроме того, это можно будет делать при отправлении религиозных обрядов. В случае нарушения нового закона будет грозить административная ответственность. Пока что, эту меру решено отложить на три года.

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