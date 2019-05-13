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Выставившая семейные ссоры на всеобщее обозрение Меган Маркл ужаснула Елизавету II

11:38
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Экс-актриса выходит из-под контроля

Меган Маркл предупредили о неизбежном проигрыше в войне с Букингемским дворцом. Битву герцогиня Сассекская затеяла, желая доказать свое право на самостоятельность.
Как Меган Маркл изменила принца Гарри. Фото

Маркл неоднократно выступала против королевских традиций. Как рассказала биограф королевы Елизаветы II Анжела Левин, Букингемский дворец ужаснулся когда, перед свадьбой принца Гарри Меган опубликовала заявления о своем отце.

Во дворце не принято оповещать посторонних о семейных конфликтах. После такой выходки за Маркл стали пристально следить, но экс-актриса то и дело выходит из-под контроля.

Так, вопреки всем традициям Меган засекретила рождение первенца принца Гарри. О родах было объявлено в обед 6 мая, хотя малыш появился на свет еще утром. Экс-актриса не подчиняется правилам, чем сильно беспокоит Букингемский дворец, передает Daily Express.

Пока Елизавета II ради счастья внука закрывает глаза на выходки его жены. Однако Левин настоятельно рекомендует американке не испытывать на прочность терпение королевы.

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