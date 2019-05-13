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Кадры последней серии "Игры престолов" выложили в Сеть

10:27
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Фанатов удивило преображение, произошедшее с Дейнерис

12 мая компания HBO опубликовала на YouTube 20-секундный тизер последней серии восьмого сезона сериала "Игра престолов". 

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На кадрах видны руины Королевской Гавани и войска Дейнерис Таргариен, приветствующие свою королеву. В кадр также попали Тирион Ланнистер и Арья Старк, которые ошарашены произошедшими событиями и с тревогой смотрят в будущее Семи Королевств. 

Интернет-пользователей удивило преображение Дейнерис, которая из справедливой освободительницы народов превратилась в жестокого завоевателя. "Получается, Король Ночи пытался спасти Вестерос от дракона Дени. Он видел будущее", - написал один из поклонников сериала. 

Ранее актриса Эмилия Кларк, играющая Дейнерис, назвала последние три серии настоящим безумием. "Четвертая, пятая, шестая - они все безумны, но эта [пятая] просто "ааааах". Найдите самый большой телевизор, какой сможете", - сказала она на шоу Джимми Киммела. 

Финальный эпизод культового сериала выйдет в России 20 мая. Тогда станет известно, кто займет Железный трон. 

Ожидается, что 26 мая HBO выпустит двухчасовой документальный фильм «Game of Thrones: The Last Watch», где рассказывается о создании сериала. 

Ранее сообщалось, что на станции "Деловой центр" московского метро установили трон из "Игры престолов", на котором сможет сфотографироваться каждый желающий. 

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