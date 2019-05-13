"Обратного пути нет": почему Зеленский вызвал на себя огонь

Команда Зеленского тем временем активно пытается перекроить сферы влияния внутри страны

10 лет программы "Восточное партнерство". Итоги ее реализации - а это главным образом исполнение мер, направленных на сближение стран-участниц с Евросоюзом - обсудят в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета министров ЕС. В составе украинской делегации пока еще действующий президент Петр Порошенко, который все годы своего правления безуспешно рвался в альянс.

Этот визит в Европу для Петра Порошенко в качестве президента Украины, очевидно, последний. В Брюсселе в понедельник проходят мероприятия, посвященные десятой годовщине внешнеполитического проекта Евросоюза "Восточное партнерство". Киев по-прежнему остается в орбите влияния Европы, и показать это должны встречи Порошенко с председателем ЕС Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Впрочем, о чем бы ни говорили в Брюсселе, основная борьба для действующего президента Украины сейчас проходит в Киеве. Владимир Зеленский пытается получить власть и угрожает Верховной Раде роспуском.

Избранный президент требует назначить свою инаугурацию на 19 мая, но депутаты тянут время. Уже звучат предложения перенести торжественное заседание на конец мая или даже на 1 июня. И пока Зеленский сделать с этим ничего не может.

"Какая позиция Верховной Рады, до последнего цепляться за свои кресла. Поверьте мне, нет ни одного депутата, который бы эту мысль не держал в голове, особенно это касается депутатов из несуществующей парламентской коалиции. Обратного пути у Зеленского уже нет. Он вызвал на себя очень большой огонь, вызвал на себя большие внешнеполитические вызовы, у него внутриполитические вызовы довольно серьезные", - рассуждает политический эксперт (Украина) Владимир Кацман.

Зеленский продолжает избегать телекамер и лишь выборочно комментирует события внутри страны. Во многом победу ему обеспечили избиратели из центральной и юго-восточной Украины, но теперь угодить, прежде всего, он пытается электорату на западе. А один из современных идеологов украинских националистов Владимир Вятрович уже ждет от Зеленского извинений за старое и присяги новым ценностям.

Пётр Вершинин, Александр Званцев, "ТВ Центр".