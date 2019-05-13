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Личные вещи Ассанжа передадут американцам

11:47
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Такое решение принял Эквадор

Личные вещи Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве Эквадора в Лондоне, передадут Соединённым Штатам. Такое решение, как сообщает испанская газета El Pais, приняло правительство южноамериканской республики, передает "ТВ Центр".

Вещи - это документы, мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти. Обыск, в ходе которого их конфискуют, запланирован на 20 мая. Защита Ассанжа уже заявила, что опротестует эти действия.

Они могут иметь печальные последствия для основателя WikiLeaks,  считают эксперты. Ведь сейчас Вашингтон формулирует обоснование запроса на экстрадицию Ассанжа. Британский суд дал на это два месяца. Пока в американском Минюсте говорят о максимальном сроке заключения - 5 лет за сговор с целью компьютерного взлома. Но сторонники Ассанжа уверены, что это лишь предлог и наказание будет куда более жестким. В понедельник, как ожидается, прокуратура Швеции выступит с заявлением по делу об изнасиловании, фигурантом которого является основатель WikiLeaks.

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