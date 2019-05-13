Французам надоела антироссийская истерия

Французские "левые" выступили за налаживание отношений с Москвой

В новый состав Европарламента должны войти депутаты, которые прекратят антироссийскую истерию. Об этом в преддверии выборов заявил глава "Левой партии" Франции Жан Люк Меланшон, сообщает "ТВ Центр".

По его словам, существующие настроения не идут на пользу всему европейскому народу. Поэтому в интересах граждан проголосовать за тех кандидатов, которые способны изменить нынешний курс.

Пересмотра требуют и решения по североатлантическому альянсу, которые направлены исключительно на наращивание напряжения в отношениях с Москвой, уверен Меланшон. В свете этого идея принять в НАТО Грузию и Украину выглядит как провокация, подчеркнул политик.

Голосование за депутатов Европарламента пройдет во всех странах-членах ЕС на следующей неделе. В новый состав войдет 751 депутат, представляющий интересы более 500 миллионов жителей континента.