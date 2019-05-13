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Французам надоела антироссийская истерия

12:09
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Французские "левые" выступили за налаживание отношений с Москвой

В новый состав Европарламента должны войти депутаты, которые прекратят антироссийскую истерию. Об этом в преддверии выборов заявил глава "Левой партии" Франции Жан Люк Меланшон, сообщает "ТВ Центр".

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По его словам, существующие настроения не идут на пользу всему европейскому народу. Поэтому в интересах граждан проголосовать за тех кандидатов, которые способны изменить нынешний курс.

Пересмотра требуют и решения по североатлантическому альянсу, которые направлены исключительно на наращивание напряжения в отношениях с Москвой, уверен Меланшон. В свете этого идея принять в НАТО Грузию и Украину  выглядит как провокация, подчеркнул политик.

Голосование за депутатов Европарламента пройдет во всех странах-членах ЕС на следующей неделе. В новый состав войдет 751 депутат, представляющий интересы более 500 миллионов жителей континента.

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