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Подробности страшной аварии под Владимиром

12:04
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Сейчас по факту ДТП проводится проверка

Два человека погибли и ещё девять пострадали в серии ДТП во Владимирской области. ЧП произошло на федеральной трассе М7 "Волга", после того как из фуры, перевозившей ёмкости с мыльным веществом, выпал груз, передает "ТВ Центр".

В результате содержимое оказалось разлито по всей дороге. Водители не могли справиться с управлением. Сначала с выпавшими ёмкостями столкнулась иномарка, в которой пострадали пять человек, в том числе ребёнок. В следующие полчаса на участке произошли ещё две аварии. Одна из машин улетела в кювет и перевернулась. А другая столкнулась с фурой. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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