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В Крыму стартовал молодежный форум "Таврида"

12:09
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Что ждет гостей мероприятия?

В Крыму стартовал молодежный образовательный форум для деятелей искусств "Таврида". Мероприятие в этом году стало ещё масштабней. 15 тематических смен, полгода работы, до октября, на новой площадке в Судаке. Первыми приехали начинающие архитекторы со всех регионов. Они выступят также в роли организаторов и создателей нового арт-кластера.

Старый гимн на новой площадке. "Таврида" с этого года проводится в "Солнечной долине" - живописное место в районе Судака. Формат тоже новый: теперь не только обучение, но и самостоятельное развитие площадки, передает "ТВ Центр".

Пять месяцев вместо полутора. 15 смен, которые объединят деятелей культуры. В будущем здесь появится круглогодичный образовательный центр. А пока возводят жильё для участников.

В долине уже есть свои достопримечательности. Первые памятники, созданные участниками – только начало будущего арт-пространства.  Мир, любовь, искусство – главный девиз фестиваля и один из арт-объектов, которые пронизывают всю площадку форума. Еще один объект – маяк археологов. Именно там нашли капсулу времени, которую закопали еще 30 лет назад. Ну и, конечно, не обошлись без главного символа Крыма – это Ласточкино Гнездо. Точная копия собрана из морских контейнеров.

Иван Сукманов выиграл свой грант во второй заезд – деньги пойдут на установку памятника Суворову в Альпах. Архитектурные идеи есть и для крымского побережья.

 Первая смена - подготовительная. Менеджеры, волонтёры и представители форума в регионах должны организовать новые образовательные и развлекательные программы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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