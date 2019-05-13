Аксенов рассказал об отношении Украины к Крыму при Зеленском

Также он опасается повторения сценария провокации в Керченском проливе

Внешняя политика Киева не зависит от личности президента Украины, считает глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, мнения украинского лидера никто не спрашивает.

"Политика этой страны, в том числе внешняя, определяется далеко от Киева. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения", - отметил Аксенов. Он добавил, что это касается Крыма, а также других ключевых вопросов.

При этом он подчеркнул, что надежда есть всегда. Однако особых иллюзий он питать бы не стал, пишет газета "Известия". Он добавил, что итоги выборов показали, что "ритуальные заклинания украинских" политиков о "возвращении Крыма" под контроль Киева не работают. Эта тема не является главной и для граждан Украины.

По словам Аксенова, многие жители Украины "понимают и разделяют мотивы крымчан". Глава Крыма также подчеркнул, что в республике сохраняется угроза повторения сценария провокации в Керченском проливе, так как, это часть "долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе".

Ранее военный советник Зеленского Иван Апаршин заявил, что администрация избранного президента продолжит придерживаться курса "на отношение к войне с Россией", а также на вступление в НАТО.

До этого Апаршин заявил, что Крым вернется к Украине в "перспективе более отдаленной", чем Донбасс, который якобы должен вернуться под контроль Киева через пять лет. При этом Украина сделает это не военным путем, поскольку "потери будут огромными".

Видео: Советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет