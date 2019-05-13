Масляков собрал распавшихся "Уральских пельменей"

Юмористы выступят в Екатеринбурге 3 сентября

Один из лидеров шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев объявил о возвращении своей команды на сцену КВН. При этом юморист умолчал о том, в каком составе коллектив выступит.

Сергей Исаев опубликовал в своем Instagram видео, на котором телеведущий Александр Масляков сообщает о встрече выпускников Клуба веселых и находчивых. Она состоится 3 сентября в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО". На сцену выйдут команды "Уральские пельмени", "Город Пятигорск" и "Сборная Камызякского края".

"Дорогие друзья, свершилось! Мы возвращаемся в КВН", - прокомментировал этот анонс Сергей Исаев.

Судя по фотографии команды "Уральские пельмени", показанной в конце видео, на встрече выпускников не выступят Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, которые с прошлого года начали гастролировать отдельно от "Уральских пельменей". Впрочем, не исключено, что Масляков припас для фанатов "Уральских пельменей" сюрприз.

Ранее участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова опровергла слухи о том, что коллектив распался из-за финансовых споров. По ее словам, некоторые юмористы просто захотели реализовать свой потенциал и попробовать что-нибудь новое.