Названа причина экстренного возвращения SSJ 100 в "Шереметьево"

В кабине экипажа сработал датчик

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за сработавшего датчика наддува кабины экипажа. Из-за этого командир принял решение развернуть воздушное судно.

Борт вылетел из московского аэропорта в 02:30. После срабатывания датчика самолет развернулся и благополучно совершил посадку в "Шереметьево", передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что самолет провел в воздухе около 25 минут. Обратно он развернулся пролетая над Владимирской областью.

До этого, 5 мая, в "Шереметьево" при посадке загорелся пассажирский SSJ 100. Он выполнял рейс из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. В результате трагедии погиб 41 человек. После этого эксперты усомнились в пригодности Sukhoi Superjet 100.

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