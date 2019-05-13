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Частично парализованная Джоли появилась на публике в траурном наряде

11:42
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Исхудавшую актрису сопровождали дети

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая за последнее время похудела до 42 килограммов, заметили во время похода по магазинам с детьми. 

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12 мая кинозвезда поехала за покупками вместе с тремя из шести своих детей - 15-летним Паксом, 14-летней Захарой и 10-летним Ноксом. Они ходили по бутикам в сопровождении телохранителей, а потом уехали на внедорожнике. 

По словам очевидцев, Анджелина Джоли выглядела веселой и бодрой, она много улыбалась. При этом на опубликованных в Twitter снимках видно, что 43-летняя актриса сильно похудела, а ее испещренные морщинами и венами руки выдают в ней даму бальзаковского возраста. Люди также обратили внимание на то, что Джоли вышла в свет в черном топе, черных брюках и черной обуви, как будто она носит траур. 

Напомним, ранее Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе. По слухам, у актрисы возникли проблемы со здоровьем из-за стресса, а также изменений в организме после удаления молочных желез и яичников. У нее развился паралич Белла, который частично парализовал лицо былой красавицы. В последнее время Джоли перестала посещать светские мероприятия и редко появляется на публике. 

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