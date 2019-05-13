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"Не ощущаю себя как дома": Медведева о муках в Канаде

11:38
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Она пытается оставаться россиянкой в чужой стране

Российская фигуристка Евгений Медведева призналась, что ей непросто дается жизнь в Канаде. По ее словам, она чувствует разницу между этой страной и Россией.

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"Но в этой разнице я пытаюсь остаться собой, я пытаюсь оставаться россиянкой. Да, здесь я работаю, как дома", - подчеркнула спортсменка.

При этом она отметила, что не ощущает себя как дома. Медведева скучает по своей стране, а  иногда - по родному языку. "Я изменила мой основной язык общения, на котором говорю каждый день", — рассказала она изданию Vavel.

Евгения Медведева перед Олимпиадой в Пхенчхане и во время турнира тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Однако после Игр-2018, на которых она дважды стала второй, спортсменка перешла в группу к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

По мнению самой Тутберидзе, на это решение мог повлиять жесткий тренерский подход. По словам хореографа Ильи Авербуха, фигуристку Медведеву после переезда в Канаду и перехода к новому тренеру многие стали воспринимать как жертву.

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