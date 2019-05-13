Новая церковь Украины раскололась

Филарет никак не пообщается с Епифанием

Почетный патриарх новой церкви Украины Филарет (Денисенко) поделился опасениями за будущее ПЦУ. По его словам, Киевский патриархат, который ранее якобы был упразднен, до сих пор существует.

"Если есть патриарх, значит, есть патриархат", — подчеркнул он. Денисенко добавил, что есть юридический механизм возвращения Киевского патриархата.

Также Филарет подчеркнул, что вскоре возможен раскол ПЦУ из-за того, что нет общения с главой новой Православной церкви Украины Епифанием (Думенко). В этом случае он пообещал создать единую церковь, пишет "Газета.Ru".

Ранее украинские СМИ сообщили о назревшем конфликте между Епифанием и Филаретом. Денисенко якобы предложил двум структурам обсудить восстановление, однако самого Думенко пригласить забыли или сознательно отказались. Украинские журналисты обратили внимание на то, что совместной службы ни разу не проводилось.

Так называемая "новая церковь" образовалась на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года. Произошло слияние двух неканонических церковных структур. Существующая каноническая УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в этом мероприятии.

В РПЦ назвали "собор" ничтожным, а предоставление автокефалии Вселенским патриархом Варфоломеем неканоническим.

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