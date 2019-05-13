Автомобилисты воссоединили лосят с мамой (видео)

В Ленобласти водители помогли животным

Трогательная история произошла в Ленинградской области. Автомобилисты помогли лосятам найти мать, сообщает "ТВ Центр".

На обочине одной из дорог водители заметили двух детёнышей. Один из них уверенно стоял на ногах, а второй, видимо, еще не окреп и все время пытался прилечь.

Люди не оставили их в беде, остановились и помогли перебраться на другую сторону дороги, причем самого слабого лосёнка перенесли на руках. Чуть позже они присоединились к своей матери, которая паслась в стороне.