Школьник захватил заложников в российской гимназии

Это сделал учащийся девятого класса
В Казани школьник с пистолетом проник в здание гимназии и объявил о захвате заложников. На место происшествия вызваны службы экстренного реагирования.
Молодой человек взял в заложники детей. Однако по данным Life, юношу уже задержали. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как сообщает MK.RU, инцидент произошел на уроке литературы. Злоумышленник имеет положительные характеристики.
О причинах произошедшего ничего не известно. Обстоятельства выясняются.