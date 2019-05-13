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Школьник захватил заложников в российской гимназии

12:04
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Это сделал учащийся девятого класса

В Казани школьник с пистолетом проник в здание гимназии и объявил о захвате заложников. На место происшествия вызваны службы экстренного реагирования.

Молодой человек взял в заложники детей. Однако по данным Life, юношу уже задержали. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщает MK.RU, инцидент произошел на уроке литературы. Злоумышленник имеет положительные характеристики.

О причинах произошедшего ничего не известно. Обстоятельства выясняются.

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