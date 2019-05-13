Уехавший на "Евровидение" Киркоров решил переодеваться трижды в день

Певец намерен покорить Израиль

Певец Филипп Киркоров, который отправился в Израиль на песенный конкурс "Евровидение", взял с собой 42 наряда.

Короля российской эстрады спросили, сколько чемоданов с одеждой он привез в Тель-Авив. "По три наряда в день, а в Израиль мы ехали на две недели. Вот и считайте", - заявил Филипп Киркоров.

Артист рассказал, что он часто покупает новинки знаменитых домов моды прямо с подиума и что он каждый раз старается появиться на публике в новом наряде. "Люблю удивлять и, возможно, поэтому столько лет популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню", - цитирует Киркорова портал "Дни.ру".

Напомним, что Филипп Киркоров участвовал в создании песни "Scream", которую певец Сергей Лазарев исполнит на "Евровидении". В Израиле Киркоров планирует регулярно выходить в свет: давать пресс-конференции, посещать приемы и участвовать в разного рода мероприятиях. Примечательно, что в Израиле российская звезда живет в отеле, где остановилась певица Мадонна.

Конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая. Как сообщалось ранее, продюсер Иосиф Пригожин испугался, что второе поражение Сергея Лазарева на "Евровидении" может стать ударом для него.