Зарплата москвичей резко возрастет

Она составит в среднем более 120 тысяч рублей

Через 5-6 лет житель столицы в среднем будет получать 120-135 тысяч рублей ежемесячно. Такой прогноз дали в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Кроме того, ожидается увеличение валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей. По данным ведомства, за последнее время фиксируется рост реальных зарплат в Москве на 5-10% в год, пишет РИА Новости.

В апреле депутат Госдумы Виталий Милонов озаботился повышением КПД россиян. По его словам, для этого необходимо сократить рабочий день на один час в зимнее время.

Между тем ТВЦ.Ru составил топ рабочих профессий и узнал, каких специалистов отрывают с руками.

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