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С Зеленского выбивают огромные долги

13:11
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Они превышают 30% годового бюджета Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан рассказал о главной задаче избранного президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, ею станет выплата "огромных госдолгов". Их объем в 2019-2020 годах превышает 30% годового бюджета страны.

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"Это не простая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом. Я не уверен на 100%, что этому [на Украине] уделяется достаточное внимание и принимаются конкретные меры", - подчеркнул Хан, комментируя итоги поездки в Киев 7 мая, а также встречи там с Зеленским.

Еще одной проблемой станет истечение срока контракта на транзит российского газа, который действует до конца 2019 года, передает ТАСС. До этого Еврокомиссия оценивала доходы украинского бюджета от транзита газа в три миллиарда евро ежегодно.

Кроме того, Зеленский должен решить проблему влияния олигархических структур на политическое руководство страны. "Новый президент был явно избран в результате голосования, направленного против истеблишмента, однако истеблишмент остается там же, где и был", - заявил он.

По его словам, Украина находится сейчас в сложном положении, так как все готовятся к парламентским выборам, и каждый политик избирается от своей собственной партии. "В результате ключевые политические игроки в стране играют только за себя", - сказал он.

Ранее эксперты отметили, что Зеленский как победитель получил самое бедное государство в Европе. По их словам, даже если команда избранного президента решит проводить честную социальную политику, делать этого не дадут долги перед западными кредиторами.

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